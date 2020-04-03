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Kırıkhan'da araçlar dezenfekte edildi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde araçlara dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

03.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
Kırıkhan'da araçlar dezenfekte edildi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde araçlara dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı çalışma başlattı. Ekipler, ilçedeki Topboğazı mevkiinde uygulama yaparak yoldan geçen sürücülerin araçlarına dezenfekte çalışması gerçekleştirilmesini sağladı. Seyir halindeki araçlar durdurulup virüs tehlikesine karşı bir bir dezenfekte edilirken, sürücülere ve yolculara da maske ve eldiven takılması, koltuklar arasında mesafe bırakılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirmede bulunuldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkhan, Güncel
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