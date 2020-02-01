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Kırıkhan'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, bazı evlerin çatısı uçurdu, ağaçları devirdi.

01.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 01:23
HATAY'ın ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, bazı evlerin çatısı uçurdu, ağaçları devirdi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Mahallesi'nde ağaçları devrilip, bazı evlerin de çatılarını uçurdu. Çalışma başlatan Kırıkhan Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Vatandaşlarımızın güvenliği için olay yerine gidip durum değerlendirmesi yaptık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz şu an ilçemizin dört bir yanında devriye gezmektedir. ve devriyelerimiz sabaha kadar devam edecektir. Acil bir durum olduğunda vatandaşlarımız 0326 344 10 59 nolu telefonumuzu arayabilirler. Ayrıca soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz denildi.
Kırıkhan'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkhan Belediyesi, Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: DHA


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