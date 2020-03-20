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Kırıkhan'da günde 2 bin maske üretiliyor

Kırıkhan Belediyesi, bünyesinde kurduğu atölyede günde 2 bin maske üretiyor.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:30
Kırıkhan'da günde 2 bin maske üretiliyor
Kırıkhan Belediyesi, bünyesinde kurduğu atölyede günde 2 bin maske üretiyor.

Edinilen bilgiye göre, üretilen maskeler ihtiyaç duyulduğunda Hatay 'daki hastaneler başta olmak üzere vatandaşa ücretsiz ulaştırılacak.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yaptığı açıklamada, piyasada hijyen anlamında özellikle maske konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve fahiş fiyatlardan satıldığını belirterek,

"Biz de Kırıkhan Belediyesi olarak ekibimizi kurduk maske üretimine başladık. Bölgemizde ihtiyaçları karşılamak anlamında gücümüz neye yetiyorsa gece gündüz özellikle fırsatçıların önüne geçmek anlamında böyle bir karar aldık. Günde 2 bin maske üretiyoruz ve bunları ihtiyaç halinde başta Hatay ilimiz olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına göndereceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

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