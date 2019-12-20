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Kırıkhan'da "Kadının Rengi" resim sergisi açıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Kadının Rengi" resim sergisi açıldı.

20.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:16 Kırıkhan'da
'ın ilçesinde "Kadının Rengi" resim sergisi açıldı.
Resim öğretmenleri Aybike Doğru, Firuzan Çopur ve Havva Yunus'un hazırladığı yaklaşık 50 resimim bulunduğu sergi 3 gün ziyaretçilere açık olacak.
Serginin açılışında konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan'daki sanatseverleri bir araya getirecek daha geniş kitlelere hitap edecek resim sergisi açmayı amaçladıklarını söyledi.
Resim sergisinin evde oturan kadınlarımıza ve hedefi olmayan gençlere örnek olmalı diyen Yavuz, "Bu sergi hedefi olmayan gençlerimize bir yol göstermeli. Çünkü bilgi, teknik, anlamında bir yere gelebilirsiniz ama bunu sanatla desteklediğiniz zaman vazgeçilmez insanlar olursunuz." dedi.
Yavuz, geride sadece eser bırakanların anıldığını bu yüzden bilimin yanında sanatında buluşturulması gerektiğini belirtti.

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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