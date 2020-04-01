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Kırıkhan'da siperlik maske üretiliyor

Türkiye'nin robotik alanda eğitim konusunda öncü kurumlarından Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezi sağlıkçılar ve Mehmetçik için siperlik şeffaf maske üretimine başladı.

01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Kırıkhan'da siperlik maske üretiliyor
Türkiye 'nin robotik alanda eğitim konusunda öncü kurumlarından Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezi sağlıkçılar ve Mehmetçik için siperlik şeffaf maske üretimine başladı.

Türkiye genelindeki 3D baskı merkezlerinin birleşerek virüs tehdidine karşı koruyan siperlik şeffaf maske üretimi kampanyasına Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezi de duyarsız kalmadı.

Merkez bünyesindeki 3D tasarım ve inovasyon atölyesinde yer alan 3D yazıcıları ile gece gündüz üretime geçti. Merkezde gerek özgün tasarımlar gerekse de dünya genelinde kullanılan siperlik maske tasarımları üretilerek sağlık kuruluşlarına destek olunacak.

Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezi Koordinatörü Metin Güven, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsle mücadele kapsamında devletimiz bir dizi önlem almaktadır. Bizlerde Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezi'miz de sağlık çalışanlarımız için Mehmetçiğimiz için ve özellikle kontrol noktalarında insanlarla sıklıkla temas olan noktalarda çalışan personeller için siperlik üretmekteyiz. 3D yazıcılarla kendi imkanlarımızla gönüllülük esasına dayalı olarak ürettiğimiz ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttığımız siperliklerimizden şuana kadar yaklaşık 85 tane ürettik, üretmeye de devam edeceğiz yazıcılarımız 24 saat boyunca çalışmakta fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızı fırsatçılara ezdirmeyeceğiz. Elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" dedi. - HATAY
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkhan, Türkiye, Güncel
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