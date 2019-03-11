Kırıkhan'da Spor Salonu Açıldı

Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde "Sporla gençlerin gelişimi ve sosyal uyum" projesi kapsamında, spor salonu hizmete açıldı. Almanya
GİZ Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
ve Kırıkhan Belediyesi
iş birliğiyle ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 ay önce yapımına başlanan spor salonu tamamlandı.
Açılışta konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz, şimdiye kadar birçok projenin hayata geçirildiğini ve hiçbir zaman açılış yapmadıklarını söyledi.
"Bu açılışı önemsememizin sebebi çocuklarımızın geleceğine yatırım olması" diyen Yavuz, yarının Türkiye, Avrupa
ve olimpiyat şampiyonlarının bu salondan çıkmasını umduklarını söyledi.
Almanya, Hatay, Kırıkhan, Güncel
Kaynak: AA