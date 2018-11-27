Kırıkhan'daki İçme Suyu Arızasına Hızlı Müdahale

ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen şikâyetlerin koordineli bir şekilde ilgili birimlere iletildiğini belirten Genel Müdürlük, yapılan bildirimler neticesinde müdahale sürecinin hızlandırıldığını ve vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetlerin devam ettiğini açıkladı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde ana içme suyu şebekesinde oluşan arızaya müdahale eden HATSU, 500'lük ana şebekede arıza oluşan noktanın tespit edilmesinin ardından patlak olan hattın yenilenip kelepçe ile bağlantılarının yapıldığını ve hatların dolmasıyla birlikte içme suyu iletiminin normale döndüğünü belirtti.

Yaşam kaynağımız olan suyun israf edilmemesi için ve su kaybının önlenmesi amacıyla mücadele verildiğini bildiren İdare, ayrıca eskiyerek deforme olan, paslanan ve toprakla tıkanan hatları yenilemek için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti.