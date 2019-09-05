Haberler» Güncel» Haber

Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.

05.09.2019 19:26 Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne
Sağlık Bakanlığı tarafından, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, normal doğumu özendirmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılı itibariyle anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalar başlattığı kaydedildi.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" unvanı verildiği belirtilen açıklamada, unvan belgesinin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Zeki Tekiş'e takdim ettiği aktarıldı.

Devlet Hastanesi, Kırıkhan, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16   Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı
20:15   Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerinin başladığını duyurdu
20:15   Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın "Eternity-2019" ortak tatbikatı devam ediyor
20:15   Şanlıurfa'da 3 kişi İyi Parti'den istifa etti
20:12   Akü hırsızları Kayseri'de yakalandı
20:10   Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti
20:10   İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü