Haberler » Güncel » Kırıkhan'ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay vefat etti - Haber

Kırıkhan'ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay vefat etti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından Aydın Falay hayatını kaybetti.

24.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:02 Kırıkhan'ın eski belediye başkanlarından Aydın Falay vefat etti
'ın ilçesinin eski belediye başkanlarından Falay hayatını kaybetti.

Aydın Falay, uzun zamandan beri tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Falay'ın cenazesi bugün Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Belediyesinde yapılan törenle, doğup büyüdüğü Mahmutlu Mahallesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Büyük bir ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, Falay ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Falay, 12 Aralık 1977-20 Şubat 1981 yılları arasında Kırıkhan Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Her mümin kötülükle mücadele etmekle mükelleftir" - Haber
13:03   "Haydi Konuş Bakalım" ilçe finalleri tamamlandı - Haber
13:03   Babasından kalan 68 yıllık aracı müzeye bağışladı - Haber
13:03   Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma - Haber
13:01   Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan Naz-Koop'a destek - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 13:19:00