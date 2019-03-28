Kırıkhan-Reyhanlı Yolundaki Çalışmalar - Hatay

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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Kırıkhan-Reyhanlı yolu çalışmasının son etabı olan Kırıkhan-Karasu Kanalı arasında çift yön çalışmalara başladı.Yaklaşık 4 kilometrelik yolun genişletme çalışmalarının ardından Kırıkhan-Reyhanlı arası 31 kilometrelik iki şeritli çift yönlü yol beton asfaltla kaplanacak.Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Karayolları 5. Bölge Müdürü Şenol Altıok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkhan'dan başlayıp Reyhanlı'ya kadar devam eden yolun tamamının çift yön olması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.Hedeflerinin yolu en kısa sürede tamamlayarak devamında sıcak asfalt çalışması yapmak olduğunu belirten Altıok çalışmaların hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise uzun zamandır bu yolla ilgili düzenleme yapılmasının söz konusu olduğunu kaydederek çalışmaların bugün itibari ile başladığını aktardı.Yayman, yolun Kırıkhan için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.