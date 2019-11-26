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Kırıkhan Soğuksu'da zarar gören kanal hattı yenilendi

HATSU altyapı hatlarında oluşan arızalara müdahalelerini sürdürerek temiz çevre ve sağlıklı yaşama katkı sağlamaya devam ediyor.

26.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:35Kırıkhan Soğuksu'da zarar gören kanal hattı yenilendi

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde TEDAŞ'ın yürüttüğü elektrik çalışmaları sırasında zarar gören kanal hattının 13 metrelik bölümünün yenilendiğini belirtti.

Yapılan yenileme çalışmaları ile çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçildiğinin altını çizen Genel Müdürlük, herhangi bir altyapı sorunuyla karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirimlerin yapılmasını hatırlattı.


Kırıkhan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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