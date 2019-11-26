Kırıkhan Soğuksu'da zarar gören kanal hattı yenilendi

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde TEDAŞ'ın yürüttüğü elektrik çalışmaları sırasında zarar gören kanal hattının 13 metrelik bölümünün yenilendiğini belirtti.

Yapılan yenileme çalışmaları ile çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçildiğinin altını çizen Genel Müdürlük, herhangi bir altyapı sorunuyla karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirimlerin yapılmasını hatırlattı.