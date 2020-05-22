KIRIKKALE Atölyeye dönüştürülen liselerde, ayda 45 milyon maske üretiliyor

Atölyeye dönüştürülen liselerde, ayda 45 milyon maske üretiliyorKIRIKKALE'de, iki endüstri meslek lisesine kurulan atölyede, aylık 45 milyon maske üretiliyor.

22.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:26
Atölyeye dönüştürülen liselerde, ayda 45 milyon maske üretiliyor
KIRIKKALE'de, iki endüstri meslek lisesine kurulan atölyede, aylık 45 milyon maske üretiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kırıkkale Valiliği ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) işbirliğinde, Kırıkkale'deki iki endüstri meslek lisesinde maske üretim atölyesi kuruldu. Atölyede, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun kursiyerleri görev aldı. 3 vardiya ile çalışan 150 kursiyer, günde 1,5 milyon ayda 45 milyon maske üretiyor.
'24 SAAT MAKİNE SESLERİ YÜKSELİYOR'
Atölyelerden sorumlu İsmail Çınar, ilk etapta 2 tezgahla işe başlayan atölyelerin bugün 10 tezgahta günlük 1,5 milyon üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Çınar, Maskelerin gövdeleri, tezgahta işlendikten sonra burada usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından lastik montajları gerçekleştiriliyor. Ardından maskeler dezenfeksiyon işlemleri için özel odada işlem görüyor, sonrasında da paketleme işlemleri yapılıyor. Görev alan kursiyerlerimizin yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor. Paket taşıma işinde ise erkek kursiyerlerimiz görev yapıyor. Maske üretiminde vardiya sistemimizde bulunuyor. Sabah 08.00 ile öğlen 15.00 arası, 15.00 ile 23.00 arası, son vardiyamız ise 23.00 ile 03.00 arasında. Bu tezgahların hiç susmadan çalışmasını istiyoruz. 24 saat hiç susturmadan, durdurmadan, ülkemizin, dünyanın ihtiyaç duyduğu bu maskeleri imal etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple atölyelerden 24 saat makine sesleri yükseliyor dedi. KIRIKKALE Atölyeye dönüştürülen liselerde, ayda 45 milyon maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Kırıkkale, Güncel, Haber

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