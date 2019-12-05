Haberler » Güncel » Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:18Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Saygılı, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Saygılı, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Başkan Saygılı, fotoğrafların çok hoşuna gittiğini ve seçmekte zorlandığını ifade ederek, "Biz de kendimize beğeni olarak en yakın olanları tercih ettik. Bütün çalışan ve emek veren arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah işlerini rast getirsin. Türkiye'nin en önemli haber ajansı olan AA'ya başarılar diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 "Sibirya'dan Sevgilerle" sergisi yarın açılacak - Haber
14:42 Vali Akbıyık, yatırım alanlarını inceledi - Haber
14:42 Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in partisi bölgesel çekişmelerin kurbanı oldu - Haber
14:41 Gölbaşı kent çiftliği projesi için sözleşme imzalandı - Haber
14:37 Türk Sağlık-Sen Niğde Temsilciliği Açıklaması - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:44:27