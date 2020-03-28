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Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaret meyve ikramında bulundu.

28.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:44
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan sağlık çalışanlarına meyve ikramı
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaret meyve ikramında bulundu.
Saygılı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti.
Hazırlanan meyve sepetlerini sağlık çalışanlarına ikram eden Saygılı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Saygılı, salgına karşı en büyük mücadeleyi sağlık çalışanlarının verdiğini belirterek, "İlimizdeki bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız taktire şayan fedakarlık göstermekteler. En riskli meslek olmasına rağmen görevlerini fedakarca ve büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar. Bu çalışmalarından dolayı onlara Kırıkkale halkımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanları da Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale Üniversitesi, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

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