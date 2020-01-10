Haberler » Güncel » Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle bir araya geldi - Haber

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Saygılı, Kırıkkale Evleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığının da büyük önem taşıdığını belirtti.
Bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:
"Gazetecilerin halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2020 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum."
Programın ardından gazetecilere çeşitli hediyeler veren Başkan Saygılı, gazetecilerle öz çekimde yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:48  Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haber
15:48  FETÖ'nün Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" sanığa hapis cezası - Haber
15:48  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
15:47  Toroslar'da kar Mersin'de bahar - Haber
15:43  Milletvekili Tutdere'den İHA'ya ziyaret - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:51:47