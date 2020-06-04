KIRIKKALE Belediye başkanından fırın işletmecisine 'kül tablası' tepkisi

Belediye başkanından fırın işletmecisine 'kül tablası' tepkisiKIRIKKALE'nin Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, zabıta ekipleri ile ilçedeki fırınları denetledi.

04.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:16
Belediye başkanından fırın işletmecisine 'kül tablası' tepkisi
KIRIKKALE'nin Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, zabıta ekipleri ile ilçedeki fırınları denetledi. Türkyılmaz, fırında kül tablasını fark edince işletme sahibine tepki gösterip, "Çok ayıp, insanlar size güvenerek ekmek alıyor" dedi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, beraberinde zabıta ekipleri ile birlikte ilçede bulunan fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir fırına giren Başkan Türkyılmaz, masa üzerindeki içinde sigara izmaritlerinin bulunduğu kül tablasını fark etti. Türkyılmaz, fırın sahibine tepki göstererek, "Ayıp ama ya çok ayıp. İnsanlar size güvenerek ekmek alıyor. Çık dışarıda iç. Olmaz bu şekilde, affetmem" dedi.
Başkan Türkyılmaz, yanındaki zabıta ekiplerine, rapor tutması için talimat verdi. Belediye encümeninde, işletmeye yönelik verilecek ceza miktarının belli olacağı öğrenildi. KIRIKKALE Belediye başkanından fırın işletmecisine ’kül tablası’ tepkisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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