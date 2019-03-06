Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı

Kırıkkale
Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
başkanlığında yapıldı.
Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.
Komisyon raporlarının ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Saygılı, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Saygılı, "5 yıl birlikte çalıştık ve gayet uyumlu güzel bir birliktelik oldu. Bundan sonraki meclisler güzel ve uyumlu olur inşallah. Bizim dönemimizde kimse 'yanlış yaptınız' diyemez. Hayırlı ve güzel hizmetler yaptık." dedi.
Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA