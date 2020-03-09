Kırıkkale Belediyesi eski giysi ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Kırıkkale Belediyesi kullanılmayan eski giysi, ayakkabı ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şehrin değişik noktalarına giysi kutuları yerleştirdi.
09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Kırıkkale Belediyesi kullanılmayan eski giysi, ayakkabı ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şehrin değişik noktalarına giysi kutuları yerleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelere yerleştirilen kutularla ikinci el eşyaların değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kutularda toplanacak eşyaların önce ayrıştırma işlemine tabii tutulacağı ifade edilen açıklamada, kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, "Evlerde kullanılmayan, bir köşede bırakılan, bir başkasının kullanabileceği giysiler bu kutularda değerlendirilebilir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Kullanıma uygun olan kıyafetler görevlilerimiz tarafından ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Uygun olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelere yerleştirilen kutularla ikinci el eşyaların değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kutularda toplanacak eşyaların önce ayrıştırma işlemine tabii tutulacağı ifade edilen açıklamada, kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, "Evlerde kullanılmayan, bir köşede bırakılan, bir başkasının kullanabileceği giysiler bu kutularda değerlendirilebilir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Kullanıma uygun olan kıyafetler görevlilerimiz tarafından ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Uygun olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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