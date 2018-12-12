Kırıkkale Belediyesi'nin Kış Tedbirleri

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:45



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:45

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye bünyesinde oluşturulan ekiplerin, vatandaşların kış aylarını sıkıntısız geçirmeleri için aralıksız hizmet vereceğini bildirdi.Saygılı, yaptığı açıklamada, vatandaşların kış aylarını sıkıntısız geçirmesi için belediyenin gerekli tedbirleri aldığını belirtti.Bin 500 ton tuz ve 100 ton solüsyon malzemesi stoklayan Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, 3 solüsyon aracı, 3 greyder, 3 kamyon, 6 kepçe, 2 tuzlama aracı, 8 dekoloder ve 3 yükleyici olmak üzere 100 kişilik ekiple kışın hizmet vereceğini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:"Belediyemiz, vatandaşlardan gelecek şikayetlere anında müdahale ederek yaşanacak olumsuzlukları önleyecek. Kış boyunca ana arterlerde yola zarar verilememesi için solüsyon, ara sokaklarda ise tuz kullanılacak.Kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuzluklara zamanında müdahale etmek için gerekli tedbirleri aldık. Tuz ve solüsyon malzemesi stokladık. Solüsyon aracı, greyder, kamyon, kepçelerimiz ve karla mücadele ekibimiz kış aylarında yaşanılacak olumsuz durumlara karşı hazır.