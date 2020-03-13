Kırıkkale Belediyesinden 'Açık Hava Kütüphanesi'
Kırıkkale Belediyesi örnek bir çalışmaya daha imza atarak kent merkezinde bulunan Şehir Parkı içerisine Açık Hava Halk Kütüphanesi açtı.
13.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:28
Kırıkkale Belediyesi örnek bir çalışmaya daha imza atarak kent merkezinde bulunan Şehir Parkı içerisine Açık Hava Halk Kütüphanesi açtı.
'Sıfır Atık' projesi kapsamında kentin farklı noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm kutularından sağlanan fayda ile Şehir Parkına yapımı tamamlanan Açık Hava Halk Kütüphanesinin açılışı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından gerçekleştirdi. Halk Kütüphanesinin ilk konuğu olan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Kırıkkaleli hemşerilerimizin okuma alışkanlığını artırmak ve kitaba ulaşımlarını kolaylaştırmak için Şehir Parkı içerisine Halk Kütüphanesi kurduk. Burada bir birinden farklı çeşitli türlerde eserler bulunmakta" diye konuştu.
"Kitap okuyarak vakit geçirecekler"
Kütüphanedeki eserlerden parka gelen vatandaşların yararlanmasını isteyen Başkan Saygılı, "Günün farklı saatlerinde parkımızı dinlenmek için ziyaret eden hemşerilerimiz çocuklarıyla birlikte burada kitap okuyarak da vakit geçirebilecekler. Böylelikle vatandaşlarımızın parkta geçirdikleri vakitler daha da değerli olacak" ifadelerini kullandı.
Şehir Parkında yer alan açık hava kütüphanesine ilgi gösteren Kırıkkaleliler, parkın sadece yürüyüş yapılıp sohbet edilecek mekan olmaktan çıkıp aynı zamanda kitap okunabilecek bir yer olmasının kendileri için sevindirici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Öte yandan vatandaşlar da evlerinde bulunan ve paylaşmak istedikleri kitapları getirip kütüphaneye bırakabilecek ve buradan karşılığında yeni kitap alarak kitap paylaşımında bulunabilecek. - KIRIKKALE
'Sıfır Atık' projesi kapsamında kentin farklı noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm kutularından sağlanan fayda ile Şehir Parkına yapımı tamamlanan Açık Hava Halk Kütüphanesinin açılışı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından gerçekleştirdi. Halk Kütüphanesinin ilk konuğu olan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Kırıkkaleli hemşerilerimizin okuma alışkanlığını artırmak ve kitaba ulaşımlarını kolaylaştırmak için Şehir Parkı içerisine Halk Kütüphanesi kurduk. Burada bir birinden farklı çeşitli türlerde eserler bulunmakta" diye konuştu.
"Kitap okuyarak vakit geçirecekler"
Kütüphanedeki eserlerden parka gelen vatandaşların yararlanmasını isteyen Başkan Saygılı, "Günün farklı saatlerinde parkımızı dinlenmek için ziyaret eden hemşerilerimiz çocuklarıyla birlikte burada kitap okuyarak da vakit geçirebilecekler. Böylelikle vatandaşlarımızın parkta geçirdikleri vakitler daha da değerli olacak" ifadelerini kullandı.
Şehir Parkında yer alan açık hava kütüphanesine ilgi gösteren Kırıkkaleliler, parkın sadece yürüyüş yapılıp sohbet edilecek mekan olmaktan çıkıp aynı zamanda kitap okunabilecek bir yer olmasının kendileri için sevindirici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Öte yandan vatandaşlar da evlerinde bulunan ve paylaşmak istedikleri kitapları getirip kütüphaneye bırakabilecek ve buradan karşılığında yeni kitap alarak kitap paylaşımında bulunabilecek. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel
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