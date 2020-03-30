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Kırıkkale Belediyesinden araç dezenfeksiyon tüneli

Kırıkkale Belediyesi özellikle korona virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için şehirde yürüttüğü dezenfeksiyon işlemlerini genişleterek şehirdeki tüm araçları dezenfeksiyona tabi tutuyor.

30.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:23
Kırıkkale Belediyesinden araç dezenfeksiyon tüneli

ÖNCELİK AMBULANS

Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu ulaşım araçlarında,ticari araçlarda, servis araçlarında ve belediye hizmet araçlarında dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdüren Kırıkkale Belediyesi, "Araç Dezenfeksiyon Tünelini" de hizmete aldı. İlk olarak Kırıkkale'de ki tüm ambulanslar dezenfeksiyon tünelinden geçirildi. Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, sisleme yöntemiyle, gümüş bal hidrojen peroksit kullanılarak tam dezenfeksiyon ile insan sağlığına zarar vermeden, su ürünler kullanılıyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

7/24 kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hizmete aldıkları dezenfekte tünelinde ilk olarak Ambulansları dezenfekte ettiklerini belirterek "Araçların özel dezenfektan maddeleri ile içi ve dışını beraber yapmak kaydıyla kaydıyla dezenfekte tünelini faaliyete geçirdik. İlk olarakta ambulanslarımızı bu tünelde dezenfekte ettik, Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek dezenfekte işlemi yapıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz."

"Evde kal çağrısına büyük bir oranda uyuyorlar"

Başkan Saygılı, "Ben bir defa daha sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de vatandaşlarımız, Valimizin başkanlığında yapılan pandemi heyetinin almış olduğu kararla evde kal çağrısına büyük bir oranda uyuyorlar. Kırıkkale, emekli nüfusunun çok olduğu bir şehir. Ben bir defa da bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimize evde kalmaları noktalarında duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kırıkkale, Araç, Güncel
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