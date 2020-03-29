Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlara "sosyal mesafeyi koru, hayat eve sığar" yazılı etiketler yapıştırdı.

29.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:46
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlara "sosyal mesafeyi koru, hayat eve sığar" yazılı etiketler yapıştırdı.
Kent merkezindeki cadde ve sokaklara, bankamatik önlerine, marketlerin kapılarına etiketleri yapıştıran Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekipler, aracın hoparlörüyle vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hazırlattıkları etiketleri vatandaşların sık kullandığı alanlara yapıştırdıklarını belirtti.
Bu etiketler aracılığıyla vatandaşların dikkatini çekmeyi hedeflediklerini aktaran Saygılı, "Ayrıca zabıta ekiplerimiz İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca alışveriş merkezleri ve marketlerde en fazla olabilecek kişi sayısını belirtir etiketleri de mağaza girişlerine astık. Mümkün olduğunca birbirimizden 1-2 metre uzakta olalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım. Bu kuralları ciddiye alalım." ifadeleri kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Güncel

Haberin Videosu :

Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131’e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul’un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:14: Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı - Haber 19:14: Koronavirüs tedbirleri - Haber 19:14: Çanakkale'de Maltepe köyü karantinaya alındı - Haber 19:13: FLAŞ - Haber 19:12: Mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber