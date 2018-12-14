Kırıkkale Belediyesinin Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Kırıkkale
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
başkanlığında, kentte 227'nci halk günü toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Saygılı'nın makamında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi ve talepleri alındı.
Vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat veren Başkan Saygılı, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Vatandaşları tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ettiklerini ifade eden Saygılı, "Yerel yönetici olarak, halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek, sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günü toplantımızın bu hafta 227'ncisini gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Mehmet Saygılı,Kırıkkale
14 Aralık 2018 Cuma 09:36