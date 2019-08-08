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KIRIKKALE Birçok ilin kavşak noktası Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğu

Birçok ilin kavşak noktası Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğuKurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

08.08.2019 21:29
KIRIKKALE Birçok ilin kavşak noktası Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğu
Birçok ilin kavşak noktası Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de bugün 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı belirtildi. Karayollarında zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı yaralanmaların olduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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