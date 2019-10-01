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Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor

Bölgesel Amatör Lİg (BAL) temsilcisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında aldığı 3 puanın ardından hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.

01.10.2019 15:46Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kırıkkale Büyük Anadoluspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.Çalışmalarına hafta boyunca aralıksız devam edecek olan Kırıkkale Büyük Anadoluspordeplasmanda 3 puan hedefi ile gidecek.

3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKACAĞIZ

Antrenör Hasan Basri Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında 3 puan aldıklarını ve Anadolu Üniversitesi hazırlıklarına başladıklarını belirtti . Kara yaptığı açıklamada, "3 puan parolası ile çıkacağız. Sezonda en iyi sonucu alarak Kırıkkalesporumuzu en iyi yere getireceğiz." diye konuştu.


Anadolu Üniversitesi, Kırıkkale, Ankara, Güncel

Kaynak: Bültenler

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