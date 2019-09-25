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Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan Başkan Saygılı'ya ziyaret

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor yönetimi ve futbolcuları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

25.09.2019 15:32Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan Başkan Saygılı'ya ziyaret
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor yönetimi ve futbolcuları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.
Başkan Saygılı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takıma başarılar diledi.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un güzel bir sezon geçirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini ifade eden Saygılı, "Gerek Ziraat Türkiye Kupası, gerekse ligin ilk deplasmanında alınan galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İsminin başında Kırıkkale olan her şey beni ilgilendirir. Elimizden gelen gayretle takımımızı destekliyoruz." diye konuştu.
Ziyarette Başkan Saygılı'ya Kırıkkale Büyük Anadoluspor forması hediye eden futbolcular, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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