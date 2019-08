Kırıkkale Büyük Anadoluspor için yardım kampanyası başlatıldı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor için yardım kampanyası başlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kendi maaşımdan takımımız için 7 bin 100 TL bağışlıyorum" dedi.Kırıkkale Başpınar Stadyumunda kulüp yönetimi ve futbolcularını ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Büyük Anadoluspor için yardım kampanyası başlattı.Başkan Saygılı, "Belediye İmkanlarını her türlü takımımız için kullanıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Ben de buradan bir kampanya başlatıyorum. Kendi maaşımdan takımımız için 7 bin 100 TL bağışlıyorum. İnanıyorum ki tüm hemşehrilerimiz bu kampanyaya destek verecektir. Kırıkkalespor bizim göz bebeğimiz başında Kırıkkale olan her şey bizi ilgilendirir" diye konuştu.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise yardım kampanyası kapsamında kulüp için valilik olarak ellerinden gelen desteği her zaman vereceklerini söyledi. - KIRIKKALE