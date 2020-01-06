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Kırıkkale, Çankırı ve Çorum'da kar yağışı başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı Kırıkkale, Çankırı ve Çorum'da da başladı.

06.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:22 Kırıkkale, Çankırı ve Çorum'da kar yağışı başladı
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı , ve 'da da başladı.

Kırıkkale'de kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağmurun ardından başlayan kar yağışı, sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Dağın yamaçlarında sürü halinde görüntülenen sokak köpekleri yiyecek arayışına çıktı.

Kilit kavşakta tedbirler alındı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak'ta kar yağışı altında görevini sürdüren Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri ise Ankara-Samsun karayolunda tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'da öğle saatlerinde yaşanan yoğun sisin ardından aniden bastıran kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Çankırı Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti.

Çorum'da ise termometreler 2 dereceyi gösterdi. 15.30 sıralarında da hafif olarak yağan kar, bir süre devam etti. Kar daha çok yüksek kesimlerde etkili oldu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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