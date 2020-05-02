Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KIRIKKALE Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan çift: Onu çok görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan çift: Onu çok görmek istiyoruzCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile geçen günlerde görüntülü olarak konuşan Kırıkkaleli Abdullah (68) ve Raziye (65) Öncü çiftti, görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

02.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan çift: Onu çok görmek istiyoruz
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile geçen günlerde görüntülü olarak konuşan Kırıkkaleli Abdullah (68) ve Raziye (65) Öncü çiftti, görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirten Raziye Öncü, "Onu çok görmek istiyoruz. Geceleri bile rüyalarıma giriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 aile ile görüntülü olarak konuştu. Erdoğan'ın Kırıkkale'de görüştüğü Öncü ailesi, görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
'ONUNLA KUCAKLAŞMAK İSTİYORUZ'
Erdoğan ile görüşen Abdullah Öncü, "Allah başımızdan eksik etmesin. Dünya bu hastalıktan dolayı diz çöktü, o hiç aldırış etmeden dünya ülkelerine yardım etti. Yardımsever bir insandır. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, terörün kökünü kazıdı. Rabbim onu başımızdan eksik ettirmesin, başımızın tacıdır. Rabbim kalan ömrümüzü de onun ömrünün üzerine koysun. İnşallah Cumhurbaşkanımız buraya gelir. Onunla kucaklaşmak istiyoruz. İnşallah yolu bu yana düşer gelir" dedi.
Daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür eden Öncü, bütün taleplerinin yerine getirildiğini söyledi.
'RÜYALARIMA GİRİYOR'
Raziye Öncü ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı ile görüşmek bizleri mutlu etti, gururlandırdı, ağladık. Onu yetiştirene kurban olurum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu candan yürekten seviyoruz, onun yoluna ölüyoruz. Onu çok görmek istiyoruz. Geceleri bile rüyalarıma giriyor" diye konuştu. KIRIKKALE Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan çift: Onu çok görmek istiyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Şırnak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Haberler
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››KIRIKKALE Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan çift: Onu çok görmek istiyoruz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi - Haber 18:32: BURDUR Yurtlarda hummalı temizlik - Haber 18:32: Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 18:32: Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi - Haber 18:32: Antalya ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı - Haber 18:22: Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti - Haber 18:11: Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 14:57: Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor - Ekonomi 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler