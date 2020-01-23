Haberler » Güncel » Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından 'iğne kör etti' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Alternatif iğne 36 kişiyi kör etti" iddialarına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

23.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:58

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören hastaların yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybetmesine ilişkin haberlerin suç ihbarı niteliğinde değerlendiren Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili hukuk birimlerine talimat verdiğini açıkladı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Bazı medya organlarında 'Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç kör etti' şeklindeki haber içeriği ile ilgili olarak, henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza mağdur olarak başvuruda bulunmamasına rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirerek, olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HUKUK BİRİMLERİNE TALİMAT VERİLDİ

İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili hukuk birimine talimat verildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşadığı iddia edilen hasta sayısının 36'ya yükseldiğini söylemişti.

Önal, "Sağlık Bakanlığınca sorunun ilaca bağlı bir problemden mi yoksa personelden kaynaklı bir hata mı olduğu hakkında bir an önce araştırma yapması ve daha fazla hastanın zarar görmesine engel olunması gerekmektedir" demişti.

KırıkkaleKırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Başsavcı, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:47  Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu
23:52  Gaziantep islahiye'de ev yangını
23:51  Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından - İsmail Kartal
23:50  Antalya ak parti'li ibrahim aydın ve eşi kaza geçirdi
23:50  Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı
23.01.2020 23:54:49