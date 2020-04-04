Kırıkkale'da 768 litre kaçak mazot ele geçirildi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi.
04.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:16
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahşılı ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine Kırıkkale Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen 768 litre mazot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA