Kırıkkale'de 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Göreve Başladı

Kırıkkale'de eğitimlerini tamamlayan 100 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.Cumhuriyet Meydanı'nda 1. dönem çarşı ve mahalle bekçileri için göreve başlama töreni düzenlendi.İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, törende yaptığı konuşmada, bekçilerin ince, uzun ve meşakkatli bir yolun başında olduklarını söyledi.Bundan yaklaşık 30 yıl öncesinde bekçilerin teşkilatın her kademesinde son derece yoğun bir kadroyla görev yaptığını anımsatan Çorumlu, şöyle konuştu:"Bu zamana kadar bekçi alımı yapılmadı. Bunun eksikliğini zaman zaman yaşadık. İşlenen suçların kahir ekserisinin gece ve sokağa yönelik olması, suçların önlenmesinde tekrar bekçilik teşkilatının hayata kazandırılması sonucunu doğurmuştur. Bekçilik teşkilatımızın var olma sebeplerinden ön önemlisi, önleyici ve caydırıcı olmasıdır. Kanunların bizlere tanıdığı yetkiler çerçevesinde suçun işlenmeden önlenmesinde aktif olarak görev alacaksınız. Devlet olmanın en başta gelen vasıflarından birinin vatandaşların can, mal, ve ırz güvenliğinin sağlanması olduğunu asla unutmayacaksınız."Çorumlu, Kırıkkale için 100 personel istihdam edildiğini belirterek, bunlardan 65'inin merkezde, 35'inin ise ilçelerde görev yapacağını kaydetti.Bekçilerden Ahmet Göztepe ise halkın rahat ve huzurlu yaşayabilmesi, refahı, can ve mal güvenliği için önleyici kolluk olarak çalışmaya başladıklarını belirterek, "Çok güzel bir duygu. Herkesin isteyipte giremediği bir meslek. Vatandaşlarımızın rahatı ve vatanımız için görev yaptığımızdan dolayı çok mutluyuz." dedi.Törene, Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve göreve başlayan bekçilerin yakınları katıldı.