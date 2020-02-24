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Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan aramada 146 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

24.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:36Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
'de polis ekiplerince yapılan aramada 146 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında tespit edilen E.S. isimli şahıstan 146 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldığı ve 7 bin 746 Türk lirası para cezası uygulandığı bildirildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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