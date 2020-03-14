Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
14.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:41
Kırıkkale 'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Delice ilçesi Bozköy merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KIRIKKALE
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Delice ilçesi Bozköy merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Kandilli Rasathanesi, Kırıkkale, Delice, Deprem, Güncel
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