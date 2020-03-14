Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem - Güncel

Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

14.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:41
Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem
Kırıkkale 'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Delice ilçesi Bozköy merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kandilli Rasathanesi, Kırıkkale, Delice, Deprem, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Güncel
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Bakan Koca, Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı