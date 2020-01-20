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Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

20.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:20Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, Kırıkkale- kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Kazada, Hacer Yalçın (87), Halise Çağlayan (39) ve Yusuf Eren Çağlayan (3) yaralandı.
Kırıkkale-Samsun kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Ulusoy (48) yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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