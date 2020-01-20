Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale
'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara
kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Kazada, Hacer Yalçın (87), Halise Çağlayan (39) ve Yusuf Eren Çağlayan (3) yaralandı.
Kırıkkale-Samsun kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Ulusoy (48) yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.