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Kırıkkale'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

KIRIKKALE'de jandarma tarafından 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere hazırlanan 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

20.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:45 Kırıkkale'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

KIRIKKALE'de jandarma tarafından 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere hazırlanan 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT), il genelinde sahte içki yapımına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Hasandede köyünde kaçak şarap üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, köyde K.D.'ye ait evde 1300 litre, A.Ş.'ye ait evde 150 litre ve A.H.C.'nin evinde 550 litre kaçak şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, 2 bin litre kaçak şarabı yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye çalıştıkları öğrenildi. Jandarmadaki ifadelerinde, sirke imal ettiklerini söyleyen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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