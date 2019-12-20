Haberler » Güncel » Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi - Haber

Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

20.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:18 Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi
'de yeni yıl öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suç Araştırma Timi ekipleri, il genelinde sahte içki yapımına yönelik sürdürülen çalışmalarda merkeze bağlı Hasandede köyündeki 3 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
K.D, A.Ş. ve A.H.C'ye ait evlerde 2 bin litre kaçak şarap ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.
Sahte şarapları yılbaşı öncesi piyasaya sürümeye hazırlandıkları iddia edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerin ifadelerinde, "ürettikleri sıvının şarap değil, sirke olduğunu" iddia ettikleri öğrenildi.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Dolmuş şoförlerinden yol kapatma eylemi - Haber
18:52   Afyonkarahisar'da tarihi olduğu değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi - Haber
18:52   Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haber
18:51   Yavuz Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturuldu - Haber
18:50   Maliyetler Türk armatörleri yabancı bayrağa yönlendiriyor - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:59:57