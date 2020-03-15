Kırıkkale'de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi
Kırıkkaleli vatandaşlar, yeni yerine taşınan 2. el eşya pazarına yoğun ilgi gösterdi.
15.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:25
Kırıkkaleli vatandaşlar, yeni yerine taşınan 2. el eşya pazarına yoğun ilgi gösterdi.
Kırıkkale'de özellikle gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 2. el eşya pazarı, talepler üzerine belediye tarafından Karşıyaka Mahallesi'ndeki semt pazarına taşındı. Vatandaşlar ise yeni pazar yerinden memnun kaldıklarını ifade ederek belediyeye teşekkürlerini iletti.
Pazarda, televizyondan müzik setine, oyuncaktan hediyelik eşyalara, dekoratif ürünlerden kıyafetlere, meyve ağacına kadar neredeyse her ürün tezgahtaki yerini alıyor. Pazarda bulunan ürünlerin tek ortak yönü ise hem ikinci el olmaları hem de ucuz olması. - KIRIKKALE
Kırıkkale'de özellikle gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 2. el eşya pazarı, talepler üzerine belediye tarafından Karşıyaka Mahallesi'ndeki semt pazarına taşındı. Vatandaşlar ise yeni pazar yerinden memnun kaldıklarını ifade ederek belediyeye teşekkürlerini iletti.
Pazarda, televizyondan müzik setine, oyuncaktan hediyelik eşyalara, dekoratif ürünlerden kıyafetlere, meyve ağacına kadar neredeyse her ürün tezgahtaki yerini alıyor. Pazarda bulunan ürünlerin tek ortak yönü ise hem ikinci el olmaları hem de ucuz olması. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı