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Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı

Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye müjdesini verdiği 2 ayrı millet bahçesinin projesi tamamlanarak, 13 Mayıs'ta ihaleye çıkacağı öğrenildi.

04.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:02
Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye müjdesini verdiği 2 ayrı millet bahçesinin projesi tamamlanarak, 13 Mayıs'ta ihaleye çıkacağı öğrenildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Kırıkkale'nin Delice ilçesini ziyaret ederek, burada yaptığı konuşmasında, kentte iki ayrı millet bahçesi projesinin bulunduğunu ve kısa sürede bitireceklerini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından proje çalışması başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi'ne ait Kızılırmak kenarındaki 450 dönüm ile Keskin ilçesinde ilçe belediyesine ait 28 dönüm üzerine yapılması planlanan millet bahçesinde projeler hazırlandı. Projenin ihale tarihi ise 13 Mayıs olarak belirlendi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezine yapılan millet bahçesi projesi ile ilgili olarak, Millet bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak. Çocuklarımız doğayla iç içe hazırlanan oyun alanlarında, bisiklet yollarında gönüllerince eğlenecekler. Kızılırmak üzerine kurulacak olan millet bahçesi, Kızılırmak'ın güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşerilerimiz gönüllerince eğlenecekler ifadelerini kullandı. Kırıkkale’de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Haber

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