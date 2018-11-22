Kırıkkale'de 24 Öğrenci Zehirlenme Şüphesi ile Hastaneye Kaldırıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:48



22 Kasım 2018 Perşembe 18:48

Kırıkkale'de 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören 24 öğrenci; mide bunaltısı, kusma ve ishal şikayetleriyle kenetteki 3 ayrı hastaneye götürüldü. Kırıkkale Sağlık Müdürü Doç. Dr. M Uğur Tiftikçi, öğrencilerin zehirlenmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Su ile ilgili olduğunu düşündüğümüz küçük çaplı bir besin zehirlenmesi. Şu ana kadar 24 öğrenci başvurmuş. Genel durumları hepsinin iyi, hiçbir hastada kötü durumumuz yok şu an, yeni hastalar gelebilir. Ancak onların da iyi durumda olduğunu düşünüyoruz. Gerekli işlemleri başlattık. Kolejimizden gerekli numuneler ve örnekler alınacak. Daha çok besin zehirlenmesi değil, su veya ortamla ilgili zehirlenme olabileceği yönünde yaklaşımlarımız var" dedi.Tiftikçi, öğrencilere serum verildiğini ve kan örneklerinin alındığını da sözlerine ekledi.