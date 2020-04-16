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Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 273 kilogram tütün ve 5 kutu makaron ele geçirdi.

16.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:30
Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırıkkale 'de polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 273 kilogram tütün ve 5 kutu makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde kaçak/sahte makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Gürler Mahallesinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 25 kutu toplam ağırlığı 273 kilogram tütün ve 5 kutu (kutu içerisinde 50.000 adet) makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanununa muhalefetten ve 'Vergi Kaçakçılığı' suçlarından adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa
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