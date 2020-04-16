Kırıkkale'de 273 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırıkkale'de bir araçta 273 kilogram kaçak tütün ve 50 bin makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
16.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:00
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürler Mahallesi'nde bir araçta kaçak tütün ve makaron bulunduğu yönünde ihbar üzerine A.A'nın kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 273 kilogram tütün ve 50 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA