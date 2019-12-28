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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

28.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:36 Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ş. idaresindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CRA 34 plakalı çekicinin römorku ile seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Emre Ağırkıran ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Ağırkıran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ağır olduğu tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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