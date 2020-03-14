Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
14.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:14
Kırıkkale 'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaylacık ve Yenimahalle 'de 2 ikametten altın, para ve çeşitli ev eşyası çaldıkları öne sürülen B.Ş, N.Ş. ve N.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaylacık ve Yenimahalle 'de 2 ikametten altın, para ve çeşitli ev eşyası çaldıkları öne sürülen B.Ş, N.Ş. ve N.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Kırıkkale, Güncel
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