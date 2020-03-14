'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından...
'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından iptal edilmiştir.
14.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:35
' Kırıkkale 'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından iptal edilmiştir... - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
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