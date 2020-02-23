Haberler » Güncel » Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haber

Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE'de jandarma tarafından durdurulan nakliye firmasına ait kamyonette 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

23.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:28Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE'de jandarma tarafından durdurulan nakliye firmasına ait kamyonette 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan'da gerçekleştikleri yol kontrolünde, Adıyaman'dan Ankara yönüne giden T.S. idaresindeki nakliye firmasına ait kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, kamyonetin kasasında 3 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Kırıkkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:48:45