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Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı

Kırıkkale'de 5 kişi, emekli maaşlarını korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

07.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:33
Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı
Kırıkkale 'de 5 kişi, emekli maaşlarını korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kırıkkale'deki bazı emekliler de bu kampanyaya kayıtsız kalmadı. Kent merkezindeki 5 emeklide kampanyaya destek olmak isteğini Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezine bildirdi. Görevlendirilen zabıta ekipleri de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ulaştırmak üzere tutanak karşılığında maaşları teslim aldı.

"Böyle idarecilerimiz olduğu süreçte sırtımız yere gelmez"

Birçok devletten güçlü olunduğunu dile getiren 83 yaşındaki Mahir Doğanay, "Helalı hoş olsun devletimize. Allah razı olsun. Yukarı mevkiden aşağı mevkiye kadar çalışanlarımızdan Allah kat kat razı olsun. Bizim böyle memleketimiz bizim böyle idarecilerimiz olduğu süreçte Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez inşallah. Allah her şeyi defeder inşallah. Bunları da atlatacağız, bunlar da geçecek. Bu sıkıntılar da geçecek. Ama gayretle çabayla geçecek. Çaba yapmamız lazım gayret yapmamız lazım. Birçok devletten güçlüyüz çok şükür. Allah'a binlerce şükür idarecilerimizden Allah kat kat razı olsun. Polisimizden, jandarmamızdan en alt tabakaya kadar Allah razı olsun. Ayağımıza kadar geliyor paralar. Her şeyimiz geliyor bunlardan daha güzel nimet ne olacak" diye konuştu.

"Evimiz, barkımız, canımız, her şeyimiz bu devlete fedadır"

'Biz bu devlete ne yapsak azdır' diyen 62 yaşındaki Mehmet Dolapçı ise, "Öncelikle ülkemizde bulunan insanlarımız Cumhurbaşkanımıza, devletimize, milletimize, birlik beraberlik içerisinde topyekün bir kardeşçe sarılmış durumdayız. Bu durumda bizim de karınca kararınca kardeşlerimize yardımda bulunmamız gerekiyor. Ben bu düşünce içerisindeyim. Biz bu devletimize ne yapsak azdır. Evimiz, barkımız, canımız ve her şeyimiz bu devlete fedadır. Başta Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız ve ülkemizin tüm devlet kurumları seferber durumdadır bizler için. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah sizlerden özellikle sağlık çalışanlarından kamu çalışanlarından başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Canımızla kanımızla devletimizin hükümetimizin yanındayız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Güncel
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