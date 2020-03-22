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Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde

Kırıkkale'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini karşılamak için 24 saat esasına göre çalışacak 40 ekip göreve başladı.

22.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:20
Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde
Kırıkkale 'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini karşılamak için 24 saat esasına göre çalışacak 40 ekip göreve başladı.

Kırıkkale Valiliğinde yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25'i il merkezinde, 15'i ilçelerde olmak üzere, toplam 40 ekip sahada hazır olacak.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını ile mücadele genelgesi kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının ilgili kamu görevlileri aracılığıyla ve ihtiyaç duyulması halinde sivil toplum görevlilerinin aracılığı ile karşılanması konuları ele alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi ile Açık Kapı birimlerine vatandaşlar tarafından iletilen talepler, bu merkezler aracılığı ile Valilik bünyesinde oluşturulan ve 24 saat görev yapacak olan Vefa İletişim Merkezine iletilmesinin ardından vatandaşların taleplerinin karşılanacağı belirtildi.

İlçe kaymakamlarının da telekonferans ile katıldığı toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Uğur Özmen ve ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri hazır bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

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