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Kırıkkale'de 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

22.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:50
Kırıkkale'de 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyacını
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine, Kırıkkale Valiliği kararıyla oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.
112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları grup tarafından karşılanıyor.
Fabrikalar Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Lütfiye Gözde'nin ekmek, peynir, zeytin, yağ, sebze, çay, şeker ve makarna ihtiyacı "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağlı polis ekipleri tarafından evine kadar ulaştırıldı.
Uygulamadan dolayı memnuniyetini dile getiren Gözde, polis ekiplerine teşekkür etti.
Çalılıöz Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Semra Zorlu'nun da süt, çay ve şeker ihtiyacı ekipler tarafından evine getirildi.
Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah devletimizden bin kere razı olsun. Üzerimizden devletimizi eksik etmesin. Bizim gibi yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılayarak bizleri mağdur etmedi. Bizlerin vazifesi de devletimizin koyduğu kurallara uymak. Polislerimiz bizlerin güvenliğini sağlıyor. Allah hepsinden razı olsun sağlık, sıhhat ve şifa versin." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkkale, Güncel

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