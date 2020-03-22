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Kırıkkale'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için 40 ekip görevlendirildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamak için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:28
Kırıkkale'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için 40 ekip görevlendirildi
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamak için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Vali Yunus Sezer başkanlığında, valilik binasında düzenlenen toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 25'i il merkezinde, 15'i ilçelerde olmak üzere 40 ekibin sahada olması kararlaştırıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi ile Açık Kapı birimlerine vatandaşlar tarafından iletilen talepler, valilik bünyesinde oluşturulan ve 24 saat görev yapacak Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirilmesinin ardından karşılanacak.

Toplantıda, bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu, temel ihtiyaçlarının ilgili kamu görevlileri aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde sivil toplum görevlilerinin aracılığıyla karşılanması konuları da ele alındı.
Kaymakamların telekonferansla katıldığı toplantıda, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

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